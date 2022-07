L’art de travailler l’argile pour la fabrication d’ustensiles de cuisine à usage quotidien,

a été à l’honneur à la quatrième édition du salon national de la poterie d’Ath Kheir, dans la commune d’Ath Khelili à l’Est de Tizi-Ouzou, dont le coup d’envoi a été donné jeudi

par les autorités locales.

Rassemblant une vingtaine de potières de ce village réputé pour sa poterie notamment ses plats pour rouler le couscous et ses Tadjines pour la cuisson de la galette traditionnelle, et presque autant de communes de Tizi-Ouzou ainsi que des artisans venus d’autres wilayas, ce Salon qui s’étalera sur trois jours, offre l’opportunité aux participants d’exposer et de commercialiser leurs produits.

Même si, d’après les potières rencontrées sur place, le village a su constituer et maintenir un réseau pour commercialiser sa production en poterie à travers la wilaya de Tizi-Ouzou et dans d’autres régions du pays, ayant réussi à fidéliser ses clients grâce à la qualité de la marchandise, ce salon ouvre de nouvelles perspectives aux artisans, étant un espace de rencontre et d’échange avec le intervenants dans la filière, ont indiqué à l’APS les potières Ouiza et Tassadit.

Un avis partagé par le wali Djilali Doumi qui a procédé à l’ouverture de ce Salon, et par le président de l’Assemblée populaire de wilaya (APW), Mohamed Klaleche, qui, dans leurs allocution d’ouverture ont mis l’accent sur l’opportunité qu’offre cette manifestation en matière d’échange d’expérience et de rencontres entre artisans de différentes wilayas du pays. "Outre sa dimension économique, le salon national de la poterie d’Ath Kheir participe à préserver un legs culturel et porte un message de résistance des femmes du village pour sauvegarder le métier et le transmettre d’une génération à l’autre.

Il est aussi un espace d’échange d’expérience entre les potiers", a-t-il souligné.

De son côté, M Klaleche a observé que ce type de manifestations, "soutenues et subventionnées par l’APW, contribuent à la préservation du patrimoine matériel et immatériel de la wilaya et à la transmission du savoir-faire artisanal d’une génération à l’autre, tout en créant un lien social du vivre ensemble.

Le Salon national de la poterie d’Ath Kheir qui se tient du 14 au 16 du mois courant et qui est placé sous le slogan "Richesse territoriale et valorisation d’un patrimoine culturel nationale", est organisé dans le cadre de la célébration du soixantenaire de l’Indépendance nationale ( 5 juillet 1962). Il est initié par l’Association culturelle Isselqam n’talaght d’Ath Kheir et la direction locale de la culture et des arts en collaboration avec la direction de l'artisanat et des métiers du comité de village Ath kheir et autres partenaires.