Le nouveau président de la Fédération algérienne de football (FAF) Djahid Zefizef, présidera la première réunion mensuelle statutaire du Bureau fédéral le jeudi 21 juillet au niveau du Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa à 10h00, a annoncé l'instance fédérale vendredi soir dans un communiqué publié sur son site officiel.

Au cours de sa première réunion du BF, Zefizef procédera, entre autres, à la répartition des tâches en désignant notamment le vice-président, ainsi que la préparation des différents championnats (professionnel, amateur, féminin, jeunes), précise la FAF.

D'autres points seront inscrits à l'ordre du jour : étude du programme exposé devant l'Assemblée générale élective du 7 juillet 2022 (établissement d’une feuille de route), point de situation sur les sélections de jeunes et préparation de l’équipe nationale U17 pour la Coupe Arabe de la catégorie, ainsi que la situation sur le Championnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023, ndlr) et la CAN 2023 des U17 (préparation et budgétisation).

Longtemps en suspens, le dossier de mise en conformité des statut s de la FAF sera également abordé au cours de cette réunion avec au menu un exposé du secrétaire général des derniers amendements. Enfin, le secrétaire général de la FAF Mounir Debichi expliquera les textes réglementaires relatifs à la mise en conformité du décret relatif au cumul.

Pour rappel, Djahid Zefizef a été élu le jeudi 7 juillet à la tête de la FAF pour un mandat jusqu'en 2025, en remplacement d'Amara Charaf-Eddine, qui a démissionné de son poste suite à l'élimination de l'équipe nationale en barrages du Mondial 2022 au Qatar.