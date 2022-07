Le président de la Fédération algérienne de boxe (FAB), Nouredine Fazil-Ferhat, candidat au poste de président de la Confédération africaine de boxe (CAB), a affirmé sa "volonté inébranlable de servir avec dévouement l’instance africaine", samedi lors du Congrès électif de la CAB qui se déroule à Alger.

"Ma candidature au poste de président de la Confédération africaine de boxe est animée par une volonté inébranlable de servir avec dévouement notre instance africaine. Nous procéderons par élaborer efficacement une planification stratégique fondée sur un diagnostic et mettre en œuvre des plans d’action spécifiques, pertinents et réalisables, et ce, avec le concours des compétences des fédérations africaines et les membres du Comité exécutif", a déclaré le président de la Fédération algérienne de boxe (FAB), Nouredine Ferhat-Fazil.

En matière de gestion financière de l’instance africaine, le président de la FAB compte intégrer "la bonne gestion à la gouvernance de la CAB et d’y assumer pleinement nos responsabilités et œuvrer pour élaborer un plan financier, tout en mettant en place les procédures comptables idoines". Les travaux du Congrès électif de la Confédération africaine de boxe (CAB) ont débuté samedi à l’hôtel El Aurassi (Alger), en présence du président de l’Association internationale de boxe (IBA), le Russe Umar Kremlev.

Les 40 membres présents au Congrès électif de la Confédération africaine de boxe (CAB) ont adopté d’abord à la majorité les statuts de l’instance africaine, avant de passer à l’élection du président de la CAB ainsi que les membres du comité exécutif.

Le président de la FAB, Nouredine Fazil-Ferhat, sera en concurrence avec le Camerounais Bertrand Mendouga, président de la Fédération camerounaise et ancien membre du conseil d'administration de l'IBA ainsi que l'Ougandais Moses Muhangi. Par ailleurs, neuf autres candidats postuleront pour un poste au sein du Comité exécutif de l'instance africaine.

Il s'agit d'Irène N'Telamo (Botswana), Eric N'Dayishimiye (Burundi), Alpha Amadou Baldé (Guinée), Nabil Hilmi (Mauritanie) Wissa Zoubida (Maroc), Issoufou Abdou Mallam (Nigeria), Azamia Omo-Agege (Niger), Siyabulela Cecil N'Kwalo (Afrique du Sud) et Anta Gueye (Sénégal). Le nouveau président de la CAB aura automatiquement un siège au comité exécutif de l'IBA. Par ailleurs, selon les statuts de la CAB, le siège de l'instance continentale sera établi au pays d'origine du président.

L'Algérie avait perdu la présidence de la Confédération africaine en 2014 au profit du Togolais Kelaini Bayor qui avait remplacé l'Algérien Abdallah Bessalem (1992-2014). Ferhat-Fazil a été élu à la tête de la Fédération algérienne de boxe (FAB) en mars 2021 pour un mandat olympique de 4 ans. Il occupe également le poste de vice-président du Comité Olympique et sportif algérien (COA).