L'opposant congolais Martin Fayulu a été officiellement désigné, par son parti, candidat à la présidentielle prévue en 2023 en République démocratique du Congo (RDC), rapportent jeudi des médias.

Au terme du congrès de son parti "Engagement pour la citoyenneté et le développement" (ECIDé), ouvert depuis mardi à Kisangani dans le Nord - Est du pays, Martin Fayulu, 66 ans, a été investi candidat, à un an et demi du scrutin.

S'exprimant à l'occasion, Fayulu, a promis de consacrer son énergie "au service de la construction d'un Etat de droit, assurant la séparation des pouvoirs".

Après le Président Félix Tshisekedi et l’ancien Premier Ministre Augustin Matata Mponyo, l’Opposant Martin Fayulu est le troisième candidat déclaré à la présidentielle de 2023 en RDC.