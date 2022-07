L'inflation continue de s'accélérer en Suède, l'indice des prix à la consommation ayant augmenté de 8,5% en glissement annuel en juin, selon des statistiques publiées jeudi. Les données recueillies par l'institut Statistics Sweden ont montré pendant des mois que le pays avait été frappé par l'inflation la plus élevée depuis plus de trois décennies, le chiffre de l'inflation en juin a dépassé ceux des mois précédents, à savoir 7,2% en mai et 6,4% en avril. "Les prix des aliments, de l'électricité et du carburant ont augmenté et ont le plus affecté le taux d'inflation", a indiqué une statisticienne des prix à l'office Statistics Sweden, dans un communiqué de presse.

Les données révèlent que dans la catégorie des aliments, les prix des denrées alimentaires quotidiennes comme le lait, le pain, les œufs, le fromage et la viande avaient le plus augmenté. Dans l'ensemble, la nourriture est 2% plus chère par rapport au mois précédent. Au cours de l'année écoulée, les prix à la consommation des denrées alimentaires ont augmenté de 11,2%. Les prix du carburant et de l'électricité ont augmenté respectivement de 10,4 et 6,6% par rapport au mois de mai.

Ces hausses de prix constantes signifient que sur 12 mois, le prix du carburant a augmenté de 54,2% en date de juin, tandis que l'électricité est devenue 39,8% plus chère. La flambée des prix de l'énergie a non seulement fait grimper ceux des denrées alimentaires, mais a également contribué à la hausse des prix du logement, avec une hausse de 1,6% pour les locations et une flambée de 8,1% du prix d'acquisition d'un logement sur 12 mois.

Cette inflation sidérante en Suède n'est pas passée inaperçue auprès de la banque centrale du pays, la Riksbanken, qui a récemment annoncé une série de hausses de ses taux directeurs dans le but de ramener l'inflation à l'objectif de 2%.