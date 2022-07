Le chiffre d'affaires de la Compagnie algérienne des assurances (CAAT), réalisé en 2021, s'est élevé à 25,4 milliards de dinars, soit une croissance de 3%, par rapport à l'exercice précédant, a indiqué la compagnie dans un communiqué. Avec cette réalisation, caractérisée par un portefeuille diversifié, "la CAAT maintient sa position d'assureur des risques d'entreprises et occupe la deuxième position en termes de part de marché", affirme la même source.

L'entreprise a, par ailleurs, souligné que "les indemnisations versées, durant la période considérée, ont atteint un montant de plus de 13,8 milliards de dinars, soit une augmentation de 25% par rapport à l'exercice 2020, et représentent le règlement de plus de 150.000 dossiers sinistres".

"Ces prestations confirment, de manière significative, toute l'attention accordée à la qualité de service et au respect des engagements envers la clientèle", s'est-elle félicitée. Le bilan des activités de la CAAT, au titre de l'exercice 2021, s'est soldé également par un résultat bénéficiaire net de 2,9 milliards de dinars, contre 2,7 milliards de dinars en 2020, sot une progression de 5%, ajoute le document. L'Assemblée générale ordinaire de la CAAT, qui s'est tenue le 28 juin dernier, au ministère des Finances, à l'effet d'examiner les comptes sociaux au titre de l'exercice 2021, a notamment "pris note de la certification des comptes et des résultats positifs enregistrés par l'Entreprise", conclut le communiqué.