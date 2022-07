La consommation de certains aliments peut nous aider à soulager les douleurs des articulations et tissus conjonctifs. On a sélectionné 5 familles d’aliments à privilégier pour leurs vertus anti-inflammatoires et anti-rétention d’eau.

Pourquoi certains aliments sont-ils bons contre les rhumatismes ?

Raideur des membres, douleurs, gonflements… Ces symptômes vous parlent ? C’est certainement que vous souffrez de rhumatismes, c’est-à-dire de problèmes aux articulations et dans les tissus conjonctifs. Ces troubles chroniques peuvent être handicapants au quotidien car la douleur est parfois insupportable.

L’alimentation peut avoir un effet bénéfique sur les rhumatismes et certaines maladies qui en découlent comme la polyarthrite rhumatoïde. En effet, certains aliments ont des vertus inflammatoires tandis que d’autres, au contraire, ont une action inflammatoire. Il faut donc privilégier les premiers et limiter la consommation des seconds pour constater un effet sur la douleur.

Par ailleurs, il est important de limiter les aliments contenant une grande quantité de sodium afin de limiter la rétention d’eau, conséquente à la prise de cortisone, le traitement de base contre les rhumatismes.

Enfin, certains oligo-éléments peuvent être bénéfiques. C’est le cas par exemple du cuivre qui intervient dans l’entretien des cartilages et des os ainsi que du sélénium qui aide à lutter contre les douleurs articulaires.