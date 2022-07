Le Conseiller du président de la République, chargé des Relations extérieures, M. Abdelhafid Allahoum, et le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, M. Laid Rebigua, ont rendu visite, jeudi soir en son domicile à Alger, au Moudjahid Youcef El Khatib, afin de s’enquérir sur l’état de santé de cette figure de la guerre de libération nationale.

Cette visite intervient "sur instruction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour une bonne prise en charge des préoccupations des Moudjahidine et des Ayants-droit et pour s’enquérir des symboles de la guerre de libération nationale" a déclaré à la presse, M. Rebigua, également accompagné du ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid.

Cette visite est "une reconnaissance envers les artisans de notre Histoire et de ceux ayant sacrifié leur vie pour l’indépendance du pays" et grâce auxquels nous célébrons cette année le soixantième anniversaire, a-t-il ajouté, rappelant les visites similaires rendues à la Moudjahida Djamila Boupacha et au Moudjahid Tahar Zbiri.

De son côté, M. El Khatib a tenu à exprimer sa gratitude au président Teb boune pour "l’intérêt particulier qu’il accorde aux Moudjahidine", lui souhaitant, à l’occasion, "une bonne santé et que le Tout Puissant l’assiste dans l’accomplissement de ses responsabilités", avant d’assurer "être bien suivi médicalement" à l'hôpital central de l'Armée, Mohamed Seghir Nekkache de Ain Naadja (Alger) pour ses soucis de santé "dus à l'âge et à la participation à la guerre de libération nationale".

Par la même occasion, il a salué l’inauguration par le président de la République, lors des festivités célébrant le 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale de la stèle "Jalon de la liberté", à Sidi Fredj (Alger), symbolisant le lever de l'emblème de l'Algérie indépendante en 1962 et auquel il a participé.

Né en 1932 à Chlef, le Moudjahid Youcef El Khatib, connu sous le nom de guerre de "Si Hassan" est l’une des illustres figures de la Glorieuse guerre de libération nationale.

De 1961 à l’indépendance, il avait pris les commandes de la Wilaya IV historique.

Au début des années 2000, il crée la Fondation "Mémoire de la Wilaya IV", en compagnie d’autres Moudjahine.