L'Assemblée populaire nationale (APN) a clôturé jeudi les travaux de sa session parlementaire ordinaire 2021-2022, lors d'une séance plénière présidée par M. Brahim Boughali, président de cette instance.

La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence du président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil , du Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane et de membres du gouvernement.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Boughali a souligné que "l'APN est fidèle à la ligne nationale visant à opérer le changement escompté pour tracer les contours de l'Algérie nouvelle à laquelle aspire le peuple algérien", ajoutant que le parlement "s'est employé lors de cette session à être à la hauteur de cette aspiration en restant fidèle à la ligne nationale tracée par le Président de la République M. Abdelmadjid Tebboune dans son programme".

La clôture de cette session intervient conformément à l'article 138 de la Constitution et aux dispositions de l'article 5 de la loi organique 12-16 fixant l'organisation et le fonctionnement de l'APN et du Conseil de la nation et les relations fonctionnelles entre le s deux instances et le Gouvernement.