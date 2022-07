L'Assemblée populaire nationale (APN) a pris part, jeudi, à une séance de dialogue virtuel sur la pauvreté, les disparités et les politiques sociales complémentaires dans la région arabe, a indiqué un communiqué de cette instance législative.

Ont pris part à ce dialogue virtuel, des concepteurs de politiques, des académiciens et des experts gouvernementaux qui ont abordé tout en débattant, "les modalités de mise au point de politiques sociales complémentaires dans l'étape post-covid-19 et d'une reconstruction meilleure , en vue de garantir la mise en œuvre du Plan de développement durable de l'année 2030 dans la région arabe".

Dans ce contexte, "les participants ont jeté la lumière sur la méthode et les mécanismes indispensables à la concrétisation d'une reprise cohérente et globale et à la détermination de solutions politiques pratiques et complémentaires qui réitèrent l'engagement à concrétiser l'égalité, à lutter contre la pauvreté et à concrétiser les objectifs de développement durable dans l'étape post-covid-19", lit-on dans le communiqué.

Ce dialogue virtuel vise à "émettre des recommandations qui contribuent à poser des solutions politiques et pratiques, en vue de consolider l'égalité et réduire la pauvreté", avec "le soutien des Gouvernements arabes dans leur démarche vers une meilleure reconstruction et une reprise après la pandémie de Covid-19".

Il convient d'indiquer que la Chambre basse du Parlement a été représentée à ce dialogue virtuel par le vice-président de l'APN, Allal Boutheldja.