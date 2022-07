Le Sahel compte près de 5 millions de personnes ayant fui leur foyer et la vague grossit en raison des attaques terroristes mais aussi des conflits communautaires, situation aggravée par le sous-développement et le réchauffement climatique, s'alarme le chef du HCR.

Le pays le plus touché pour l'heure par cette crise humanitaire est le Burkina Faso, a affirmé Filippo Grandi, le Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés, en visite jeudi et vendredi au Tchad, où il s'est rendu dans plusieurs camps de réfugiés dans ce pays qui en accueille plus d'un million.

Fin juin 2022, "la région du Sahel (Burkina Faso, Mali, Niger et Tchad) est confrontée à une grave crise humanitaire prolongée, qui a contraint 4.820.871 personnes à fuir leur foyer", dont près de trois millions de déplacés internes dans leurs pays, déplore le HCR dans un communiqué présentant la visite de M. Grandi.

"Le pays le plus touché, c'est le Burkina Faso, qui compte près de deux millions de déplacés internes", a déploré le diplomate italien jeudi soir cité par l'AFP dans le camp de Kalambari, qui abrite quelque 8.000 réfugiés camerounais à une trentaine de km au sud de N'Djamena.

"Il y a deux ans, on en enregistrait 500.000 au Mali et au Burkina Faso, ce qui me paraissait déjà énorme", avait-il assuré quelques heures plus tôt dans la capitale tchadienne.

"C'est préoccupant, les pays qui inquiètent le plus sont le Burkina Faso et le Mali. C'est dû à l'action des groupes armés qui terrorisent les populations, vident les villages et poussent les gens vers les grandes villes", a estimé le diplomate italien.

"La principale action des gouvernements" face aux terroristes est sécuritaire, mais "il faut accompagner cela", notamment par le développement de "l'éducation", "la lutte contre la pauvreté et les inégalités au Sahel", a estimé M. Grandi.

"A cela est venu s'ajouter l'urgence climatique, qui prive les communautés de ressources et favorise les conflits (...), nous avons besoin de plus d'aide humanitaire pour tous les pays du Sahel", a conclu le chef du HCR, qui visite vendredi d'autres camps de réfugiés au Tchad.