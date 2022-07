Le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil a souligné, jeudi à Alger, que l'étape actuelle nécessite la mobilisation de tous pour préserver l'Algérie et porter haut sa voix.

"Nous devons tous restés mobilisés pour que l'Algérie demeure debout, en se référant à l'histoire en tant que référence qui éclaire notre voie", a déclaré M. Goudjil dans son allocution de clôture de la session ordinaire 2021-2022 du Conseil, soulignant la nécessaire mobilisation de tous pour préserver les acquis de l'Algérie réalisés grâce au recouvrement de sa souveraineté nationale, et porter haut sa voix dans les fora internationaux.

Et d'ajouter: "Notre lutte en novembre était pour recouvrer la souveraineté nationale, et nous luttons aujourd'hui pour la préserver, en portant haut la voix de l'Algérie dans les fora internationaux et en soulignant ses positions et ses principes en faveur de ce qui est juste".

"La voie que nous avons choisie pour la sauvegarde de notre indépendance doit également être soutenue par une indépendance économique", a-t-il dit soulignant que les développements en cours et ceux à venir dans le monde exigent que l'Algérie soit "préparée et prête pour préserver son indépendance".

M. Goudjil a fait savoir que la prochaine session parlementaire "verra une activité importante, notamment la révision du code des collectivités locales, et ce, dans le cadre du processus de parachèvement de toutes les institutions, en conférant à la commune son rôle véritable".

"C'est là le vrai concept de l'Algérie nouvelle".

Rappelant, à cette occasion, les festivités de célébration du 60e anniversaire de recouvrement de la souveraineté nationale et la dernière édition des Jeux méditerranéens organisés à Oran et qui ont été "une source de fierté et de gloire" pour les Algériens, M. Goudjil a salué "les efforts consentis par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour garantir leur succès".

La voie tracée par le Président Tebboune à travers la nouvelle Constitution "consacre la véritable démocratie en Algérie", a-t-il dit, estimant que la pratique de la démocratie "est liée à l'histoire et à la culture du pays". "Nous sommes engagés sur la bonne voie, aujourd'hui et pour l'avenir".