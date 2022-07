Le premier groupe de pèlerins algériens est arrivé, vendredi, à l'aéroport international d'Alger "Houari Boumediene", après l'accomplissement des rites du hadj de la saison 1443/2022.

Composé de 429 pèlerins, le premier groupe de hadjis, de retour des lieux saints en provenance de l'aéroport international de Djedda (Arabie saoudite), a bénéficié de toutes les facilitations nécessaires de la part des services compétents.

Le directeur de la Omra à l'Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO), chargé de la cellule de suivi du Hajj de cette saison, Châabani Ali, a affirmé que "toutes les dispositions ont été prises pour assurer un meilleur accueil à nos pèlerins après l'accomplissement des rites du hadj", soulignant que quatre (4) vols sont programmés pour vendredi, trois (3) via l'aéroport international d'Alger "Houari Boumediene" et le quatrième via l'aéroport international de Constantine.

Selon M. Châabani, le nombre total de pèlerins de retour au pays via les vols susmentionnés s'élève à près de 1.200 hadjis, ajoutant que les vols de retour des hadjis se poursuivront jusqu'au 2 août prochain.

Soulignant que cette saison était "réussie sur tous les plans", le même responsable a indiqué que toutes les mesures liées à la sécurité des pèlerins, et les mesures de prévention contre la covid-19, ont été prises en coordination avec les différentes instances chargés de l'organisation et de l'encadrement des vols de hadj.

Le hall d'arrivée des pèlerins a connu une atmosphère "particulière" créée par les familles des hadjis, où les larmes de joie et le désir de rencontrer la famille et les proches se mêlaient à la joie du retour des pèlerins, qui ont affirmé "avoir eu toutes les facilitations leur permettant d'accomplir le hadj dans les meilleures conditions".

Pour rappel, le nombre de hadjis algériens pour cette saison s'élève à 18.697 pèlerins, soit 45% du quota dont elle bénéficiait durant les dernières années avant qu'il ne soit réduit par les autorités saoudiennes, pour tous les pays, et ce en raison de la pandémie Covid-19.