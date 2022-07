Les travaux de la 41e session du Conseil exécutif de l'Union africaine (UA) ont débuté jeudi à Lusaka (Zambie), avec la participation du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, et de l'Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed, indique un communiqué du ministère Affaire étrangères.

L'ouverture des travaux a été ponctuée par les interventions de la ministre sénégalaise des Affaires étrangères, dont le pays assure la présidence de la session actuelle de l'UA, du président de la Commission de l'Union africaine (UA), Moussa Faki, et du ministre zambien des Affaires étrangères, en sa qualité de représentant du pays hôte des travaux de la réunion, qui "ont mis l'accent sur l'importance de cette session dont l'ordre du jour comporte une série de questions relatives au renforcement et à l'accélération du processus de dynamisation de l'agenda de l'UA à l'horizon 2063 et ses projets essentiels", précise le communiqué.

En marge des travaux de la session du matin, M.Lamamra s'est entretenu avec nombre de ses homologues africains, à savoir les ministres des Affaires étrangères du Sénégal, d'Afrique du sud, du Nigéria, du Rwanda, de l'Ethiopie, de l'Angola, de la Tunisie, de la République Centrafricaine, du Cameroun, de la Zambie, du Zimbabwe et du Togo.

"Les entretiens ont focalisé sur les principaux points inscrits à l'ordre du jour de la session actuelle, en sus des relations bilatérales et des perspectives de leur consolidation", indique la même source.

Le ministre Lamamra a également rencontré le nouveau président du Parlement panafricain (PAP), Fortune Charumbia, auquel il a présenté ses "chaleureuses félicitations à l'occasion de son élection récente à la tête de cette importante instance africaine, tout en l'assurant du soutien de l'Algérie dans l'exercice de ses missions".