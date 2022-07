La nouvelle fusée européenne Vega-C a réussi mercredi son premier décollage depuis le centre spatial de Kourou, en Guyane française, a annoncé l'Agence spatiale européenne (ESA).

Le nouveau lanceur de l'ESA s'est élevé au-dessus du pas-de-tir "à 15h13, heure de Paris", perçant rapidement l'épaisse couverture nuageuse au-dessus de la jungle guyanaise, selon la retransmission en direct sur le site de l'ESA.

La mission a duré "environ 2 heures et 15 minutes du décollage à la libération de la charge utile finale et à l'allumage final du moteur AVUM+ (pour "Attitude and Vernier Upper Module+" en anglais) de l'étage supérieur", a indiqué l'ESA dans un communiqué.

A l'occasion de ce baptême de l'espace, le lanceur Vega-C, a placé en orbite un satellite scientifique italien, LARES-2, dont l'objectif est de mesurer une distorsion de l'espace-temps prédite par la théorie de la relativité générale d'Einstein.

Six CubeSats, des satellites aux dimensions restreintes, ont également été déposés sur la route. Selon les données de l'ESA, la Vega-C, considérée comme version améliorée de la Vega, fait environ 35 mètres de hauteur et est un peu plus grande et plus large que Vega et peut mettre sur une orbite polaire de référence à 700 km d'altitude jusqu'à 2,2 tonnes de satellites, contre 1,5 tonne pour la Vega.

"Aujourd'hui, nous ouvrons une nouvelle ère de solutions de lancement européennes, en commençant par la Vega-C", a déclaré le directeur des transports spatiaux de l'ESA Daniel Neuenschwander dans le communiqué.

Le premier lancement commercial de la Vega-C est prévu en novembre 2022, a annoncé mercredi l'Arianespace, société européenne chargée de la commercialisation et de l'exploitation des systèmes de lancement spatiaux développés par Ariane Group.