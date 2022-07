Près de 14.000 foyers des zones reculées de Boumerdes ont été raccordés aux réseaux de gaz et d'électricité depuis le début de l'année à juin dernier, a-t-on appris, jeudi, auprès de la direction de distribution de l'électricité et du gaz de la wilaya.

"Ces raccordements s'inscrivent dans le cadre des programmes de l’entreprise visant à accompagner les projets de logement de différents types, achevés de réalisation, parallèlement à l’amélioration du niveau de vie des citoyens", a indiqué à l’APS le directeur local du secteur, Abdelmoumene Ali Djamil.

Sur ce total de raccordements réalisés, 13.200 concernent le réseau de gaz naturel, grâce à la réalisation d’un réseau de 790 km à travers 90 zones isolées, tandis que quatre (4) autres zones sont actuellement en cours de raccordement, a souligné le même responsable, dans son intervention en marge de la 2ème session de l'Assemblée populaire de la wilaya(APW) pour l'année en cours.

Les 800 foyers restants, répartis sur 56 zones reculées, ont été raccordés au réseau électrique, suite à la réalisation de 82 km de réseaux d'électricité. Sachant que quatre autres zones isolées sont, également, en cours de raccordement au réseau électrique, au titre du même programme.

A cela s’ajoute le raccordement, en cours, de 15 villages isolés des communes de Thenia, Larbaâtache, Keddara, Boudouaou El-Bahri, Timezrit et Zemmouri. La même période a, également, enregistré le raccordement de près de 5.900 foyers aux réseaux de gaz et d'électricité dans plusieurs zones urbaines de la wilaya.

Les logements bénéficiaires d’opérations de raccordement relèvent en majorité de la formule publique locative et de l'Office national de gestion et de promotion immobilière (OPGI), avec 4.700 unités, outre 650 autres logements inscrits au titre des projets de l'agence foncière de la wilaya, et 570 unités AADL. A noter que cette 2e session ordinaire de l'APW, d’une durée de trois jours, a été aussi consacrée à la prochaine rentrée scolaire et à la situation des projets des routes dans la wilaya, outre le dossier du compte administratif de l’exercice 2021 et le budget supplémentaire de l'année 2022.