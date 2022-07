Le P-dg du Groupe Sonelgaz, Mourad Adjal a souligné jeudi à Guelma "l’engagement du Groupe à mettre en service dans un délai n’excédant pas 3 mois des réseaux d’électricité et de gaz pour les investisseurs désirant lancer leurs activités dans la zone industrielle Hadjar Merkab dans la commune d’Ain Reggada".

Au cours d’une séance de travail tenue au siège de la wilaya, M. Adjal a indiqué que certains investisseurs bénéficiaires d’une assiette foncière au niveau de cette zone industrielle (70 km à l’Ouest de Guelma) imputent le non achèvement de leurs projets à l’absence de réseaux d’électricité et de gaz, assurant que le "Groupe Sonelgaz est disposé à raccorder aux deux réseaux toutes les unités industrielles à condition que leur réalisation soit terminée".

Il a également fait état de la disponibilité du Groupe à mettre à la disposition de cette zone industrielle d’un poste de transformation d’électricité mobile pour répondre aux besoins des investisseurs souhaitant démarrer leur activité, assurant que cette expérience a été mise en œuvre dans d’autres wilayas et a montré son efficacité.

Le même responsable a souligné, en outre, l’engagement du Groupe Sonelgaz à "régulariser la situation des zones industrielles en matière de raccordement aux réseaux d’électricité et de gaz ainsi que le raccordement en ces deux énergies des zones d’ombre, des régions reculées et des exploitations agricoles".

Il a également invité les autorités locales à sensibiliser les investisseurs dans cette zone industrielle pour lancer leurs projets sans craindre une absence de raccordement aux réseaux de gaz et d’électricité, estimant que la zone industrielle d’Ain Reggada représente l’un des projets stratégiques de la wilaya, appelée à devenir un pôle régional par excellence avec une superficie de 140 ha extensibles à 500 ha.

Dans le même contexte, M. Adjal a annoncé le renforcement du réseau d’électricité de Guelma dès le début de l’année 2023 par trois nouveaux postes de transformation électrique de sorte à augmenter la capacité globale dans les prochaines années à 600 méga-voltampères au lieu de 320 méga-voltampères actuellement, relevant que la wilaya enregistre un taux de couverture en électricité de 91 % et en gaz estimé à 85 %.

Il a également indiqué qu’une station de transport d’électricité d’une capacité de 60-30 kilovolts, en cours de réalisation à Guelma avec un taux d’avancement des travaux à 20 %, devrait être prête avant fin 2023, et une autre d’une capacité supérieure, de 220-60 kilovolts, sera lancée avant fin 2023 et réceptionné avant 2030.

Cela, en plus du projet d’une station de transport d’électricité à Bendjerrah de 60-30 kilovolts devant être lancé en 2024 avec un délai de réalisation de 24 mois. Lors d'une conférence de presse, animée avant la séance de travail, le même responsable a indiqué que l’objectif des visites de terrain qu’il effectue dans plusieurs wilayas est de s’enquérir des préoccupations réelles des citoyens et des autorités locales en vue d’aplanir les entraves rencontrées et assurer aux citoyens un service public de qualité en matière d’alimentation en électricité mais aussi en gaz.