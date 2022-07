Le port de pêche et de plaisance de la commune d’Oued Zhour dans la daïra d’Ouled Attia (extrême-Ouest de Skikda) est entré en service jeudi après plusieurs années d’attente.

Houria Meddahi, wali de Skikda, a présidé la cérémonie de mise en service du port dont les travaux ont été terminés en 2017, pour une enveloppe financière de près de 4 milliards DA.

Aménagé sur une superficie de 2,9 hectares avec un bassin de 3,3 ha, le port de pêche et de plaisance d'Oued Zhour peut accueillir 150 embarcations dont 5 chalutiers, 24 sardiniers, ainsi que 62 bateaux de plaisance et 60 petits métiers, selon les explications données sur place.

Cette infrastructure portuaire qui a été réalisée par un groupement algéro-croate devra générer environ 500 emplois directs et 2000 autres indirects.

Le port de pêche et de plaisance est appelé à contribuer à organiser l’activité de la pêche dans cette région reculée, à dynamiser l’économie locale et permettre aux petits pêcheurs d’exploiter les ressources halieutiques de la région. Il devra également permettre de valoriser les ressources halieutiques et touristiques locales par l’encouragement de l’investissement de sorte à réduire le chômage et désenclaver cette commune, est-il noté. A cette occasion, Mme Meddahi a affirmé que toutes les réserves, y compris sécuritaires, ont été levées définitivement pour permettre l’exploitation de cet structure portuaire.

De son côté, le directeur de l’entreprise de gestion des ports et abris de pêche de la wilaya de Skikda, Fathi Rebiî, a affirmé que ce port "quatrième du genre dans la wilaya après ceux de Stora, Collo et El Marsa, dispose de toutes les commodités nécessaires pour les activités des pêcheurs", dont une unité des gardes-côtes, un poste de la protection civile et une station de carburant.