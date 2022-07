La wilaya de Mascara vient de relancer sept (7) projets d'investissements privés en suspend pendant plusieurs années, suite à la levée des obstacles entravant leur mise en exploitation, a-t-on appris, jeudi, auprès du cabinet du wali.

La même source a précisé que la décision de relancer sept (7) projets d'investissement à Mascara a été prise dans le cadre des travaux de la commission de wilaya chargée du suivi de la levée des obstacles sur les projets d'investissement, tenue mercredi soir, sous la supervision du wali, Abdelkhalek Sayouda. A ce titre, les propriétaires de ces projets bénéficieront, la semaine prochaine, d’autorisations exceptionnelles en sus de la prise en charge de l'ensemble de leurs préoccupations administratives afin de mettre en exploitation leurs unités de production, selon la même source.

Les sept (7) projets, versés dans les secteurs de l'Agro-alimentaire, du Bâtiment, des Travaux publics et de la récupération du plastique et du papier, devraient créer plus de 160 emplois permanents. La réunion de la commission de wilaya chargée du suivi de la levée des obstacles sur les projets d'investissement a été l'occasion pour les investisseurs de la wilaya, au nombre de douze (12) de soulever leurs préoccupations, d'où la décision de relancer les sept projets d'investissement.

Les projets en question avaient rencontré certains obstacles administratifs lesquels ont fait barrage à leur mise en exploitation.

Il s’agit des retards dans l'octroi d’autorisations d'exploitation et de permis de construire, ainsi que le non raccordement aux réseaux d'eau, d'électricité et de gaz.