Le président de la Société algérienne de psyscho-oncologie et de soins de support (SAPOSS), Pr Abdelmadjid Tabti a mis l'accent, mercredi à Alger, sur la nécessité d'assurer un appui psychologique aux cancéreux, leur pathologie étant lourde par rapport à d'autres maladies.

Lors du 14e Congrès international de psycho-oncologie et de soins de support, Pr Tabti a insisté sur l'impératif de "créer un espace de rencontres et d'information (ERI) qui doit être introduit dans le Plan national Cancer et utilisé pour accompagner les cancéreux, mais aussi pour d'autres éventuelles crises sanitaires".

Cet espace d'information "peut aider les malades et leurs proches à améliorer la prise en charge, notamment sur le plan psychologique", a-t-il dit, saluant cette idée qui peut contribuer à créer une plate-forme numérique à même d'élargir les rencontres destinées à cet effet.

Pour sa part, Pr. Zina Oukkal, chef du service de psycho-onclogie au Centre Pierre et Marie Curie (CPMC) d'Alger, a souligné que cet espace était exploité depuis des années au niveau cet établissement, ajoutant que la Société algérienne de psycho-oncologie (SAPO) tente aujourd'hui de le mettre en œuvre après numérisation du secteur.

Cet espace est installé au niveau du bureau d'admission du malade pour l'orienter et le renseigner sur les traitements qui lui seront administrés pendant et après son hospitalisation, a-t-elle précisé, indiquant que toutes les informations nécessaires sur la maladie sont fournies au malade.