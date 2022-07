Le Chef du service Pédiatrie au CHU "Nafissa Hamoud (ex-Parnet)", Pr Azzedine Mekki, a mis en garde contre les maladies et les virus touchant les enfants durant la saison estivale, insistant sur l'impératif de respecter les différentes règles de prévention durant cette période de l'année.

Le service a reçu, ces derniers jours durant la période de garde qui s'étale de 15h00 à 08h00, "plus de 300 enfants en cas d'urgence par jour", au moment où il a reçu, en hiver et en automne, entre 150 et 180 cas/jour", a fait savoir le spécialiste dans une déclaration à la presse, imputant cela à certains types de virus et de bactéries qui se propagent durant la saison estivale, dont certains liés à la prévention et d'autres aux déplacements des individus qui coïncident avec les vacances d'été".

Après avoir plaidé pour le respect des règles d'hygiène corporelle et de consommation des différents fruits et légumes durant cette saison qui connaît des pics de chaleur, le même responsable a relevé les maladies qui touchent les enfants durant cette période, à l'instar des maladies digestives et ORL, en sus d'autres maladies causées par l'environnement et les conditions météorologiques, à l'image de l'humidité. Pr. Mekki a également mis en garde contre les intoxications alimentaires qui se propagent en été, appelant à davantage de vigilance.

Il a mis l'accent, en outre, sur l'impératif de faire preuve de vigilance durant cette saison, connue pour les fortes chaleurs en vue de protéger les enfants contre les rayons de soleil en portant des chapeaux et des vêtements protecteurs, en plus de boire des quantités suffisantes d'eau et de se laver les mains régulièrement afin de se protéger contre les maladies transmissibles.

Le même intervenant a également recommandé aux personnes souffrant d'immunodéficience, d'asthme ou de maladies respiratoires de porter des masques, notamment les personnes âgées souffrant de maladies chroniques.