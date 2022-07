La Suède était le pays européen où la pratique du cododo était la plus répandue. Les autorités médicales suédoises ont décidé de faire marche arrière car cette pratique multiplierait par 5 le risque de mort subite du nourrisson.

Depuis quelques années, le cododo ou « co-sleeping » est devenu de plus en plus répandu chez les jeunes mamans, surtout dans les pays scandinaves. Le cododo consiste tout simplement à partager son lit et sa couette avec bébé pendant les premiers mois qui suivent sa naissance. En France, cette pratique reste déconseillée car le risque de mort subite du nourrisson reste très élevé jusqu’à l’âge de 6 mois. Mais jusqu’à présent, cette pratique était très répandue en Suède, pays européen où 65% des mamans de bébés de moins de 3 mois pratiquent le cododo. Et où 29% des mères reconnaissent avoir déjà eu des relations sexuelles avec leur partenaire pendant que leur bébé dormait dans leur lit.

Pourtant, les autorités médicales suédoises semblent décidées à faire marche arrière et à déconseiller aux parents de nouveau-nés de dormir avec leur bébé.

«Il est important que les enfants de moins de trois mois dorment dans leur propre lit», a indiqué Kerstin Nordstrand, une responsable santé de l'Administration des affaires sociales. Le conseil est «nouveau», a-t-elle ajouté, rappelant que jusque-là, la Suède déconseillait seulement cette pratique lorsque les parents étaient dans une chambre fumeur ou qu’ils étaient sous l'influence de substances diminuant leur vigilance.

Ce conseil fait suite à la publication d’une étude britannique qui montre que dormir avec un bébé dans le même lit multiplie par cinq le risque de mort subite du nourrisson. Selon cette étude, portant sur près de 1 500 bébés décédés de mort subite du nourrisson, 22% de ces décès avaient eu lieu dans le lit parental.