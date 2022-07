Un père de famille belge vient d'être récompensé pour une invention qui alerte les parents étourdis lorsqu'il y a risque de surchauffe dans la voiture.

Chaque été la rubrique faits divers des quotidiens relate les histoires terrifiantes de parents qui « oublient » leur enfant dans leur voiture garée en plein soleil. Des accidents encore trop fréquents : en Europe, tous les ans, 20 enfants décèdent d'un coup de chaleur en voiture. C'est pourquoi un père de famille belge a eu l'idée d'inventer une option pour la voiture qui vise à éviter le risque de surchauffe. Il a ensuite présenté son invention, baptisée « Gabriel » car elle veille sur les enfants comme un ange-gardien, lors d'un concours organisé par Opel Belgique et l'agence de publicité LDV United.

Comment ça marche

Comme le constructeur automobile Opel l'explique sur son site belge, ce système d'alerte n'est ni plus ni moins qu'un petit porte-clé connecté sans fil à un tapis sensible à la pression. Ce tapis s'adapte à n'importe quel siège pour enfants. « Vous quittez votre voiture alors qu'un enfant y est encore installé ? Un premier signal vous en avertit sur le porte-clés. Le tapis mesure maintenant en permanence la température dans la voiture. Et si celle-ci dépasse les 28 degrés Celsius, l'alerte « chaleur » de votre porte-clés retentit pour vous indiquer que vous devez immédiatement retourner à votre véhicule ».

Ce projet a été choisi par un jury professionnel parmi 1 347 idées et 70 finalistes. Les organisateurs se sont ensuite associés à une agence de développement de produits pour perfectionner le prototype et le placer dans l'Opel Astra du père de famille. Une fois les dernières mises au point effectuées, cette option pourrait être proposée dans certaines voitures de la marque.