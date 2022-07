Même bébé serait capable de bluffer, selon des chercheurs japonais qui affirment dans une étude que parfois les pleurs sont simplement destinés à attirer l'attention des parents.

A sept mois les bébés savent déjà simuler des pleurs pour attirer l'attention de leurs parents. C'est ce que suggère le Dr Hiroko Nakayama de la Sacred Heart University à Tokyo. Le chercheur japonais aidé de ses collègues a analysé les pleurs de deux bébés, âgés de 7 et 9 mois. Toutes les deux semaines pendant six mois, les enfants ont été filmés avant et après les pleurs afin d'enregistrer leurs émotions, positives ou négatives.

Le plus jeune bébé a eu 68 épisodes de pleurs et le second 34. Dans la plupart des cas, les pleurs des bébés étaient mus par des émotions négatives justifiées par des situations de détresse. A l'inverse, les comportements positifs des bébés étaient observés juste avant ou après les pleurs quand il s'agissait de pleurs simulés.

Ce fut le cas par exemple lorsque la mère qui jouait avec son bébé, s'éloignait soudainement de lui. Les cris du bébé la faisaient revenir et le petit affichait alors un large sourire. C'est ce sourire immédiat après les pleurs de bébé qui a permis de repérer facilement les moments où les pleurs ne révélaient pas une réelle situation de détresse.

Sentiment de compétition

Pour le chercheur, ces simulacres de pleurs sont un moyen de communication utile qui «contribue grandement non seulement au développement social de l'enfant mais aussi à son développement émotionnel».

Les Japonais ont remarqué que le plus jeune bébé qui faisait le plus semblant de pleurer avait un frère contrairement au second bébé qui était enfant unique. Cela pourrait suggérer que ces faux pleurs surviennent aussi quand le bébé se sent en compétition. Il pleurerait ainsi pour détourner l'attention des parents de ses frères et sœurs.

L'étude a été publiée dans la revue spécialisée Infant Behaviour and Development journal.