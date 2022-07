Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed a affirmé, mardi à Alger, que son département n'avait pas renoncé à la vente du manuel scolaire au sein des établissements éducatifs, indiquant que les autres structures et foires dédiées aux livres scolaires "viennent soutenir l'opération de vente et non la remplacer".

Supervisant une conférence nationale consacrée à l'évaluation des préparatifs de la prochaine rentrée scolaire, M. Belabed a précisé que "l'établissement éducatif fréquenté par les élèves et connu des parents est le lieu privilégié de vente des manuels scolaires", assurant que le ministère "n'a jamais renoncé à la vente de ce manuel, et aux mêmes prix que les années précédentes".

Et d'ajouter qu'en prévision de la prochaine rentrée scolaire, 34 points de vente permanents seront ouverts au niveau national, avec au moins un point de vente au niveau de chaque commune, en plus des foires organisées à travers les wilayas et 1.478 bibliothèques privées destinées à cet effet.

M. Belabed a également évoqué la possibilité de passer par la vente électronique du manuel scolaire suite au renouvellement d'une convention de partenariat entre l'Office national des publications scolaires (ONPS) et une société privée, avec la garantie du service de livraison.