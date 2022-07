Le nombre de candidats aux baccalauréat et au Brevet d'enseignement moyen (BEM) ayant passé l'épreuve de Tamazight a connu "une hausse considérable" durant la session de juin 2022, où cette matière a connu une présence exceptionnelle dans l'évaluation pédagogique, a indiqué mardi un communiqué du Haut-commissariat à l’amazighité (HCA).

Le HCA s'est félicité, dans un communiqué signé par son SG, Si El Hachemi Assad, de "ce parcours positif étant le fruit d'efforts consentis par l'Etat pour la promotion et le développement de Tamazight de manière progressive durant de longues années, soit du début de l'opération d'enseignement à la rentrée scolaire de 1995-1996".

Le Haut-commissariat a indiqué, dans ce sens, que "la situation de l'enseignement de Tamazight dans le système éducatif national a connu une évolution sur les plans quantitatif et qualitatif selon les indicateurs importants en termes de répartition géographique et de nombre d'enseignants dans les trois cycles, outre l'effort visant la généralisation progressive d'une couverture géographique plus large englobant les 58 wilayas à l'avenir".

"33.953 candidats au baccalauréat ont passé l'épreuve de Tamazight à l'échelle nationale, la wilaya de Tizi Ouzou compte deux centres spécialisés dans la correction des copies d'examen des candidats des wilayas du centre et du grand sud comptant à lui seul 16.809 candidats, précise la même source.

Le nombre de copies d'examen confiées au centre de correction de Bouira est passé cette année à 10.697.

Le centre d'Akbou assura la correction des copies d'examen de 2.848 candidats, suivi respectivement par les centres de Sétif avec les copies de 2.382 candidats et N'Gaous avec 1227 candidats", conclut le communiqué.