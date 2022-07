Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil a signé, mardi au nom du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le registre des condoléances à l'ambassade de l'Angola à Alger, suite au décès de l'ancien président angolais, José Eduardo dos Santos.

"C'est avec une grande affliction que j'ai appris la nouvelle du décès de l'ancien président, M. José Eduardo dos Santos, après une vie riche de don de soi et de sacrifices au service des intérêts suprêmes du peuple angolais frère", a écrit M.Goudjil dans le registre de condoléances.

Face à cette douloureuse circonstance, "je vous présente, au nom du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au nom du gouvernement et du peuple algériens et en mon nom propre, mes condoléances les plus attristées et les expressions les plus sincères d'empathie et de solidarité.

De même que je compatis à la douleur des proches du défunt, dans l'espoir qu'ils retrouvent, à travers ces lignes, la patience et la foi nécessaires pour surmonter le malheur qui les a frappés".

"Je voudrais rappeler, en cette occasion douloureuse, les nobles qualités du défunt et ses grandes contributions à l'édification de la République angolaise, pays frère", lit-on encore dans le message de M. Goudjil qui a assuré qu'"avec la disparition de M.José Eduardo dos Santos, l'Algérie aura perdu un ami cher qui a voué sa vie à défendre les causes justes et les intérêts suprêmes du continent africain".

"Dans cette circonstance funeste, l'Algérie réitère sa solidarité avec l'Angola, et se dit convaincue que le peuple angolais ami surmontera l'épreuve de la perte d'un de ses enfants vaillants avec beaucoup de patience et de courage", a conclu le président du Conseil de la nation son message.