La rentrée universitaire 2022-2023 sera marquée à Annaba par la naissance de l’Ecole nationale supérieure de Technologie et d’Ingénierie, fruit d'une fusion entre l’Ecole nationale supérieure des Mines et de la Métallurgie et l’Ecole supérieure des Technologies industrielles, a-t-on appris mardi du recteur de l’Université Badji Mokhtar, Mohamed Manaâ.

L’opération s’inscrit dans le cadre de l’orientation visant la promotion des filières de l’enseignement spécialisé en Sciences technologiques dans les Ecoles supérieures et le renforcement de l’encadrement des Ecoles supérieures en compétences spécialisées pour garantir une formation de qualité aux diplômés de ces établissements, selon M. Manaâ.

Dans ce cadre, il sera procédé au transfert des étudiants de l’Ecole nationale supérieure des Mines et de la Métallurgie et l’Ecole supérieure des Technologies industrielles de leurs sièges, situés actuellement dans l’enceinte universitaire de Sidi Amar et dans le site universitaire du littoral ouest d’Annaba, à l’Ecole nationale supérieure de Technologie et d’Ingénierie (2.000 nouvelles places pédagogiques qui viendront renforcer l’Université d’Annaba à Sidi Amar.

En prévision de la prochaine rentrée universitaire, 600 étudiants seront accueillis à un niveau préparatoire avant de passer à la phase d’enseignement spécialisé au sein de cette même Ecole supérieure, a-t-on souligné.

L’enseignement à l'Ecole nationale supérieure de Technologie et d’Ingénierie sera encadré par 150 enseignants, dont plus de 35% au rang de professeurs, et sera basé sur les Mathématiques, Physique, Chimie en plus de l’Informatique et des Sciences de l’ingénierie.