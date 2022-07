Les épreuves du 2eme tournoi international du grand prix féminin des échecs ont débuté mardi après-midi au niveau du château de la comtesse à Aokas de (Bejaïa).

Cette manifestation sportive de six jours, organisée par le club féminin de échecs de Bejaia (WCC Bejaia), en collaboration avec la ligue de wilaya et la Fédération algérienne des échecs (FAE), dans le cadre des festivités célébrant le 60eme anniversaire de l’indépendance et la jeunesses, regroupe 56 échéphiles féminines, issus de 19 clubs du pays et trois joueuses représentants la Tunisie, la Palestine et le Zimbabwe.

Cette compétition est disputée selon le système suisse à la cadence de 90 minutes au finish avec l'ajout de 30 secondes, homologué par la Fédération internationale des échecs. La direction de ce grand prix est assurée Zerarga Mouloud et l'arbitre principal Adnane Nesla assisté de cinq autres arbitres fédéraux.