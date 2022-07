Le plasticien algérien, Hamza Bounoua a été désigné conseiller artistique de "The Nordic and Art Cultural Biennale (La biennale nordique et art culturel)" qui se tiendra du 16 au 18 septembre prochain à Malm? (Suède), a-t-on appris auprès de la Diwaniya Art Gallery. L'évènement artistique, littéraire et culturel "The Nordic and Art Cultural Biennale" tend à faire connaitre la culture et l'art arabes au public suédois en particulier et européen en général, a indiqué le site officiel de "Diwaniya Art Gallery", créé par l'artiste Bounoua en 2021.

L'institution qui compte un grand nombre d'intellectuels et d'artistes de pays arabes, établis en Europe, œuvre aussi à rapprocher la culture suédoise du public arabe dans le but de consolider les passerelles d'entente et de communication entre les deux parties.