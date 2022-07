Une production de plus de 4,5 millions de qx d’agrumes a été réalisée durant la présente campagne agricole 2021/2022 à Blida, a-t-on appris, mardi, de la direction des services agricoles (DSA) de la wilaya, qui s’est félicitée de cette "abondante" récolte, reflétée par une disponibilité de ces fruits sur les marchés jusqu'au mois de juillet en cours, et une légère baisse des prix.

Selon le chef du service des statistiques à la DSA, Fouad Amer, la wilaya a réalisé, cette année, une production de 4.520.518 qx d'agrumes, contre 4.304.000 qx la campagne écoulée, soit une hausse de près de 200.000 qx.

Cette production abondante a engendré une disponibilité des agrumes sur les marchés, au cours des derniers mois, à des prix raisonnables fluctuant entre 80 et 150 DA/ Kg, jusqu'au mois de juillet en cours.

Un fait inhabituel pour ce mois durant lequel les agrumes deviennent rares et leur prix grimpent à des seuils de plus de 300 DA/Kg.

Cette situation a été fortement louée par les citoyens de Blida qui ont été nombreux à se féliciter de la "disponibilité de différentes variétés d'agrumes, notamment les oranges et les citrons, à des prix raisonnables".

Selon les chiffres fournis, par la DSA, pour cette saison clôturée fin juin dernier, l’orange (précoce, tardive et de saison, totalisant une vingtaine de variétés), vient en tête de liste des variétés produites, dont 1.128.042 de qx de type Thomson, et 1.063.456 qx de clémentine, outre 241.800 qx de mandarines. Le reste de la production est réparti entre différentes autres variétés, dont le citron, la sans pépins, la portugaise, la Naval et autres. La wilaya de Blida est leader national dans la production d’agrumes (soit un taux de plus de 33%).

Elle produit cinq groupes d'agrumes, la clémentine, la mandarine, l’orange, le citron et le pamplemousse, totalisant 44 variétés, cultivées sur une superficie estimée à 19.764 ha, dont 18.352 ha productifs.

Selon la DSA de Blida, plusieurs facteurs naturels et d’autres techniques expliquent ces résultats "satisfaisants" réalisés dans la filière agrumes, à leur tête les conditions climatiques appropriées enregistrées cette année, dont notamment les pluies "exceptionnelles" du mois de novembre dernier, estimées à 350 mm, contre pas plus de 70 mm le même mois des années précédentes.

"Ce volume d’eau n'a pas été enregistré dans la wilaya, depuis plus de 30 ans", selon un précédent communiqué du directeur local des ressources en eau, Karim Allouche.

Un fait qui a contribué à une hausse du niveau de tous les forages exploités par les agriculteurs dans l’irrigation de leurs cultures, estimés à 2.500 (forages) destinés à l'irrigation, permettant ainsi une économie des eaux souterraines. A cela s’ajoute l'entrée en production de 100 ha de vergers d'agrumes nouvellement plantés dans le cadre du programme de réhabilitation des vergers agrumicoles vieillissants, a souligné M.Fouad Amer.

Le secrétaire général de la Chambre d'agriculture, Mohamed Abri, a, pour sa part, mis l’accent sur l’itinéraire technique adopté par les agriculteurs, avec un encadrement assuré par ses services, en matière de fertilisation du sol, d'irrigation et de lutte contre différentes maladies.

Il a, également, souligné les résultats "positifs" du Salon des agrumes organisé, en début d'année, ayant constitué une opportunité pour les agriculteurs pour exposer leurs préoccupations relatives à la commercialisation du produit et au développement de la filière.

M.Abri a, également, signalé des préparatifs, au niveau de ses services, pour l’organisation d’assises nationales, avant la fin de l'année en cours, en vue de l’examen des moyens de développement de la filière agrumes.

"Nous avons obtenu l’accord de la Chambre nationale d'agriculture et des autorités locales pour l’organisation, avant la fin de l'année en cours, d’assises nationales, qui verront la participation d’agrumiculteurs de tout le pays, d’instituts techniques et de partenaires du secteur de l’agriculture (banques, caisses d’assurance) pour examiner les moyens d’exploitation du surplus de production attendu dans les prochaines années, afin de contribuer à la stratégie nationale de relance du secteur agroalimentaire et de l’exportation", a-t-il expliqué à l’APS.

Assurer la disponibilité des agrumes, tout au long de l’année, par la production de variétés tardives adaptées aux différentes saisons, est l’autre axe d’importance qui sera discuté durant ces assises.