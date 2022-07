Le réseau électrique de la wilaya de Nâama vient d’être renforcé par deux nouveaux centres de transformation de l’énergie électrique 60/30 kilovolts, a-t-on appris mardi auprès de la Société algérienne de l’électricité et du gaz distribution/Nâama (fililale de Sonelgaz).

Dans un point de presse sur les programmes de renforcement et de développement des réseaux électriques et du gaz de la wilaya, le directeur de distribution de Nâama, Zenbo Brahim, a souligné qu’une enveloppe financière de 2 milliards et 608 millions de dinars a été allouée pour la réalisation des deux centres, précisant que le premier, situé dans la commune de Nâama, est relié à 12 sources de distribution d'électricité et le second au village "Abdelmoula", commune de Kasdir, également relié à 12 sources de distribution.

La mise en service des deux centres, effectuée au début du mois de juin dernier, contribue à réduire la tension sur l'ancien centre de distribution qui alimentait, auparavant, le chef-lieu de wilaya, à partir de la commune de Mécheria, par des lignes aériennes, en plus d'améliorer l'alimentation électrique au niveau des communes d'Asla et Aïn Benkhelil, outre la couverture du projet de Chott Gherbi de transfert de l’eau et des localités dans les communes de Kasdir et Mekmen Benamar.

La réalisation de cette opération vise à réduire les coupures de l’alimentation en énergie électrique enregistrées dans les régions en question, notamment en cas de vents ou de tempêtes de sable. D’autre part, la réception, dernièrement, de sept transformateurs électriques d’un montant de 47 millions de DA a permis de répondre aux nouvelles demandes en électricité dans les zones d’habitation et soutenir le réseau de distribution durant l'été.

La même source a fait part d’autres investissements réalisés par l'entreprise dans le cadre des préparatifs de l’été 2022, notamment le renouvellement de plus de 17 km du réseau électrique pour un montant de 27 millions de DA et la maintenance de 526 km de lignes à basse tension par des équipes techniques de l'entreprise.