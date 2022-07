Une piscine semi-olympique a été ouverte, mardi, dans la commune de Kais (wilaya de Khenchela) au profit de diverses associations sportives et des citoyens, a-t-on appris auprès du directeur local de la jeunesse et des sports (DJS), Lyazid Zouaoui.

Le même responsable a affirmé à l’APS que cette piscine a été officiellement mise en service après le parachèvement de tous les travaux et l’acquisition des équipements pour réchauffer l'eau, pour le nettoyage et le remplissage du bassin.

L'ouverture de cette piscine semi-olympique, a-t-il précisé, intervient après l'achèvement des travaux qui ont duré 6 ans et connu de nombreux problèmes techniques qui ont entravé la réception du projet, ajoutant que la piscine a vu la visite, début juillet, de la commission technique de la Direction locale de la Protection civile qui a autorisé son ouverture après la levée de toutes les réserves enregistrées auparavant.

M. Zouaoui a indiqué que les travaux de forage d'un puits artésien et l'acquisition d'équipements de filtrage, de réchauffage de l'eau, de raccordement aux différents réseaux, de construction d'un réservoir d'eau et le parachèvement de divers travaux d'aménagement extérieurs de la piscine, ont mobilisé une enveloppe financière estimée à 122 millions de DA.

Il a ajouté que la mise en exploitation de cette piscine permettra à de nombreux clubs et associations sportives, activant dans la commune de Kais, de pratiquer la natation et préparer les athlètes aux divers événements et compétitions locales et nationales, en plus de profiter aux citoyens durant l'été à des prix symboliques.

Le même responsable a également souligné que la DJS de Khenchela, en coordination avec les responsables chargés de la gestion de la piscine de Kais, ont mis tous les moyens, notamment humains, à la disposition de ceux qui fréquentent cette piscine, surtout pendant la saison estivale marquée par une forte affluence de jeunes et d'enfants.

Zouaoui a révélé, dans ce même contexte, que des actions sont en cours pour finaliser les travaux de réhabilitation de la piscine semi-olympique de la commune de N’sigha ainsi que l’acquisition de deux équipements de transfert et de réchauffage de l’eau afin d’assurer son ouverture au début du mois d’août au plus tard.

La wilaya de Khenchela sera renforcée par des piscines de proximité dans plusieurs communes, en plus d'une piscine semi-olympique au chef-lieu de wilaya, a-t-on ajouté.

Une enveloppe financière importante a été allouée pour la concrétisation de ces projets qui permettront d’alléger la pression exercée sur les autres piscines implantées dans les communes de Kais, El Hamma et Babar, a-t-on indiqué.