La maison de culture Ould Abderrahmane Kaki de Mostaganem accueillera jeudi prochain une journée d’étude sur l’importance du marketing et de la promotion électronique dans le renforcement des ventes des produits de l’artisanat, a-t-on appris mardi des organisateurs.

Le directeur de wilaya du tourisme et de l’artisanat, Mohamed Cherif Zelmati, a indiqué à l’APS que cette rencontre, à laquelle participeront des experts, des professeurs universitaires, des artisans, des coopératives et établissements de l’artisanat et des porteurs de projets, vise à étudier la situation du marketing électronique des produits de l’artisanat.

A cette occasion, les participants mettront en exergue l’importance des outils électroniques dans les opérations de marketing et de promotion des produits de l’artisanat, ainsi que l’encouragement des artisans à créer des start-up spécialisées dans le commerce électronique et leur accompagnement, à travers la présentation des différents services du réseau internet et les moyens électroniques modernes, ainsi que les applications et les plateformes, entre autres, a ajouté le même responsable. Les intervenants aborderont les méthodes et les modèles du marketing électronique pour les produits de l'artisanat traditionnel, ainsi que "la réalité et les horizons du marketing des produits de l’artisanat, à travers les start-up", entre autres.

Selon M. Zelmati, cette initiative entre dans le cadre de la promotion de l’artisanat et des métiers au niveau de la wilaya, ainsi que le soutien du marketing de ses produits à travers les différents moyens, en plus d’aider les artisans à maîtriser les outils modernes de promotion du tourisme et de l’artisanat.

La Chambre de wilaya de l’artisanat et des métiers avait lancé, fin 2021, nombre de projets qui répondent à la préoccupation principale des artisans, à savoir la commercialisation des produits, dont "la boutique électronique" et la galerie permanente d’exposition au niveau du siège principal de la Chambre, en plus de l’ouverture de cinq points de vente dans des hôtels et la création d’une école de formation, a-t-on indiqué.