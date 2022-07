La Jordanie est frappée d'une cinquième vague du virus Covid-19, avec une augmentation notable du nombre d'infections enregistrées par le Royaume au cours de la semaine écoulée, indiquent mardi les autorités. Bassam Hijjawi, membre du Comité national des épidémies, a souligné que la Jordanie "est entrée dans une nouvelle vague de la pandémie du Coronavirus, selon les données théoriques et épidémiologiques du type (BA.5) dérivé du mutant Omicron original".

Il a expliqué que la vague "a commencé fin juin dernier", notant que "les chiffres qui ont commencé à être enregistrés indiquent que la Jordanie est entrée dans une nouvelle vague". Hijjawi a indiqué que "BA.5" est la cause de la nouvelle vague dans le monde, qui est "plus répandue et moins sévère".

Dimanche, la Jordanie a annoncé l'enregistrement d'un mort et de 2 135 blessés au cours de la semaine écoulée. Mardi soir, le nombre de cas en Jordanie a atteint un 1.700.526.