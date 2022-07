La hausse des prix des denrées alimentaires a exacerbé la faim dans le monde, a déclaré mardi l'agence d'aide non gouvernementale allemande Welthungerhilfe.

"Des millions de personnes sont au bord de la famine, car les familles n'ont plus aucune ressource", a déclaré le secrétaire général de Welthungerhilfe, Mathias Mogge, ajoutant que "l'augmentation des prix frappe durement ceux qui sont déjà parmi les plus pauvres".

Après que les prix des denrées alimentaires ont déjà augmenté de 28% en 2021 dans le monde, la situation s'est encore aggravée cette année en raison du conflit russo-ukrainien, selon le rapport annuel 2021 de Welthungerhilfe publié mardi.

Environ 811 millions de personnes dans le monde sont actuellement confrontées à la faim, a-t-il ajouté.

La situation a été particulièrement dramatique au Yémen, en Afghanistan et au Soudan du Sud. Madagascar et les pays d'Afrique de l'Est ont également été gravement touchés. Dans ces pays, des sécheresses massives ont montré les "effets dévastateurs de la crise climatique", a indiqué le rapport.

La faim à travers le monde a été "déclenchée principalement par la crise climatique", a estimé le ministre allemand de l'Agriculture Cem Azdemir, soulignant que "les mesures qui exacerbent cette crise climatique ne peuvent pas être intelligentes".

Outre le changement climatique, Welthungerhilfe a cité le nombre croissant de conflits armés ces dernières années comme une des causes de la faim.

"Les guerres ont un impact massif sur le système alimentaire puisque, par exemple, les champs sont incendiés, les stocks sont pillés et la vente des récoltes est restreinte".