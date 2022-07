L'alimentation en eau potable (AEP) de la population de la commune de Bechar a connu une amélioration "sensible", depuis la mise en service récemment du projet d’envergure portant transfert des eaux albiennes du champ de captage de la région de Boussir (commune frontalière de Béni-Ounif), vers cette collectivité, a-t-on appris mardi des responsables de l’antenne locale de l’entreprise publique "l'Algérienne des eaux" (ADE).

"Après le stress hydrique qu’a connu cette région durant plus de deux mois suite à la baisse du niveau des eaux retenues au barrage de "Djorf Ettorba", une nette amélioration a été constatée en matière d’AEP dans le chef lieu de wilaya, en dépit de certaines lacunes enregistrées en matière de distribution", a précisé à l’APS le premier responsable de l’antenne locale de l’ADE, Ali Hadj Ahmed "Ainsi, à travers un réseau de canalisation de 195 kilomètres linéaires, une quantité de 30.000 M3 des eaux du champ de captage de la région de Boussir, qui compte une dizaine de forages avec des débits de 350 litres/seconde chacun, est acheminée quotidiennement", a expliqué M. Hadj Ahmed.

"La mise en service de ce projet en début de cette saison estivale dans la région, connue pour ses fortes chaleurs, a permis de satisfaire sensiblement les besoins en eau potable des habitants de cette ville- pôle du sud-ouest du pays", a indiqué M. Hadj Ahmed.

"Dès la mise en service de cinq (5) nouveaux forages, actuellement en réalisation dans la région de Menounet (150 km au sud de Bechar ), il est prévu prochainement la suspension de la distribution de l’eau potable pour les habitants des communes d’Abadla et Kenadza à partir de la station de traitement et épuration des eaux du barrage de "Djorf Ettorba", et ce, à cause de la baisse sensible des eaux retenues dans cette infrastructure hydraulique qui alimentait depuis plusieurs décennies les habitants des communes d’Abadla, de Kenadzai et de Bechar", a-t-il fait savoir.

"Ces forages en cours de réalisation permettrons la satisfaction des besoins en AEP des habitants de ces collectivités dont nous prévoyons le renforcement également en ce précieux liquide à partir du champ de captage de Boussir", a-t-il indiqué.

Actuellement une quantité de 6.200 M3 d’eau est distribuée quotidiennement aux habitants des communes d'Abadla et de Kenadza en attendant la mise en service des cinq (5) forages de "Menou net" devant ainsi permettre une sécurisation totale des besoins en eau potable de la région, a-t-il ajouté.

En outre, un important projet portant mobilisation des eaux souterraines sera prochainement concrétisé à travers la wilaya de Béchar dans le cadre de la sécurisation hydrique dans de cette région du Sud-ouest du pays.

Il s’agit de la réalisation de dix (10) nouveaux forages dont cinq (5) pour la région d'Abadla, deux (2) pour la commune frontalière de Béni-Ounif , et trois (3) autres forages pour la commune de Bechar, selon le directeur des Ressources en eau et de la sécurité hydrique, Allal Kheireddine.

En plus de ces opérations, deux (2) grands projets de transfert des eaux albiennes vers les communes de Bechar, Kenadza, Abadla et le chef lieu de la wilaya de Béni-Abbés sont aussi retenus par le secteur, dont les études techniques viennent d’être finalisées.

Il s’agit également de réaliser une vingtaine de forages dans la région de Boussir d'une capacité de production de 60.000 M3/jour et 25 autres forages d'une capacité de production de 150.000 M3/jour", a fait savoir M. Allal.