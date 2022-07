Plus de 2,5 millions d’estivants de différentes wilayas du pays ont afflué vers les plages de la wilaya de Boumerdes de la mi-juin dernier au 11 juillet courant, a-t-on appris, dimanche, auprès des services de la direction de wilaya de la protection civile.

"Ce nombre d’estivants, qui dépasse toutes les prévisions, est en hausse (soit une différence de près de 400.000 personnes) comparativement au nombre de vacanciers enregistrés à la même période de l’année dernière", a indiqué, à l’APS, le chargé de communication, le lieutenant Hocine Bouchachia.

Les grandes plages réputées de la wilaya, à l’instar de celles de Boumerdes, Corso, Cap Djinet, Zemmouri El Bahri, Dellys et Boudouaou El Bahri, sont les plus prisées par les estivants, notamment en week-end (vendredi et samedi), a-t-il ajouté.

Pour le lieutenant Bouchachia, l'importante affluence des vacanciers sur les 45 plages autorisées à la baignade de la wilaya s'explique par les fortes chaleurs et l'humidité caractérisant cette saison, outre l’amélioration des conditions d'accueil et de sécurité.

Il a, également, cité l’amélioration de la situati on sanitaire liée à la Covid-19 suivie par la levée du confinement et au non report de l'ouverture de la saison estivale, comme ce fut le cas durant les deux années précédentes, pour expliquer cette affluence.

A cela, s’ajoute la mise en exploitation de plus de 150 nouvelles lignes de transport de voyageurs sur lesquelles activent près de 400 véhicules pour assurer le transport des estivants des communes reculées de Boumerdes, vers les plages.

Le plan de transport a été, également, renforcé par la mobilisation de nombreux bus au profit des vacanciers d’autres wilayas, dont Tizi-Ouzou, Bouira et Blida.

A l’opposé de ce grand flux de vacanciers, la wilaya de Boumerdes accuse un déficit énorme en structures d’accueil. Elle dispose actuellement d’un parc hôtelier de pas plus de 3000 lits (20 hôtels), auxquels s’ajoutent près de 7000 lits assurés par des camps et centres de vacances et des établissements scolaires.

Par ailleurs, le même responsable a fait part de la mobilisation de près de 3.200 surveillants de baignade saisonniers, durant cette saison, pour la couverture de la totalité des plages de la wilaya.

Il a, en outre, signalé que 3.278 interventions ont été réalisées depuis le début de la saison.

2.615 personnes ont été sauvées d'une noyade certaine, tandis que près de 314 autres ont été assistées sur place et 54 transférées vers des hôpitaux et des centres de soin mitoyens.

A noter que quatre morts par noyade ont été enregistrés tant au niveau de plages surveillées que non surveillées, de la wilaya, est-il, aussi, déploré de même source.