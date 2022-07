L’Entente de Sétif n’a pas encore débuté sa préparation pour la nouvelle saison 2021-2022 alors que le nouveau coach de l’équipe, à savoir, l’Egyptien Houssam El Badri devrait rejoindre Alger, hier, pour discuter avec le président Abdelhakim Serrar et bien évidement signer son contrat en cas d’entente entre les eux parties.

Houssam El Badri devrait donc en principe succéder à l’entraineur Tunisien, El Kouki qui vient de rejoindre le CR Bélouizdad, champion Algérie en titre.

Encore faut-il faire remarquer qu’en réalité et selon des proches de la maison setifienne, El Badri s’est déjà bien entendu avec le président Serrar avant de venir à Alger et plus précisément à l’hôtel « Olympic » dans la perspective de terminer les formalités d’usage pour prendre la barre technique de l’ES Sétif pour la nouvelle saison 2021-2022 qui débutera le 16 Août prochain.

Serrar et el Badri se sont entendus pour un contrat d’une année avec option de renouvellement.

Aux dernières nouvelles, El Badri devrait débuter sa mission avec l’Entente de Sétif à partir de samedi prochain.

Car, dès la signature du contrat hier, le coach Egyptien retournera chez lui en Egypte pour régler ses affaires personnelles avant de rallier la capitale des Hauts Plateaux pour se mettre bien dans le bain de l’environnement footballistique setifien.

D’autre part, si la durée du contrat qu’El Badri devrait signer est d’une année renouvelable, rien n’a filtré sur le salaire mensuel que doit encaisser le coach égyptien.

Si El Bardi a exigé d’avoir quelques membres de son choix au sein du staff technique, le président de l’ESS a également exigé la présence d’un coach-adjoint local pour facilité la tâche à l’entraineur en chef.

A noter, qu’une cérémonie officielle est prévue donc la semaine prochaine pour le nouveau coach de l’Entente de Sétif, à Sétif même, où il sera présenté aux médias.

Cela se passe alors que le président de l’ESS, Serrar a finalement bel et bien écarté toute présence de Fahd Helfaya qui s’est manifesté ces derniers jours dans la perspective d’intégrer le groupe des dirigeants Sétifiens.

D’ailleurs, le président Serrar a déjà pris ses responsabilités pour éviter toute surprise en installant officiellement le gestionnaire Ibrahim Larbaoui au poste de directeur de la société commerciale de l’ESS, après avoir consulté les membres du conseil administration sur le plan juridique.

Il y a lieu de noter que Larbaoui s’est même entretenu avec le nouveau coach El Badri au sujet de sa prochaine installation à Sétif pour prendre la barre technique du club setifien. Et dans ce même ordre d’idée de préparation de la nouvelle saison, il y a lieu de préciser que Larbaoui a déjà négocié avec certains joueurs ciblés avant de conclure des contrats en bonne et due forme.

D’autre part, et selon des informations en provenance du milieu setifien, le début de la préparation de l’équipe est prévu dans la deuxième quinzaine de ce mois de juillet. Un stage de deux semaines est programmé à Hammam Bouguiba en Tunisie avant un second de retour à Sétif. De plus, pas moins de six matchs amicaux sont également dans le programme d’El Badri pour bien préparer son groupe.