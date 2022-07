Madagascar a commencé à appliquer de nouveaux prix sur les carburants avec un litre d'essence à près de 1,42 dollars et un litre de Gasoil qui avoisine 1,18 dollars.

Le prix de l’essence est passé, depuis hier lundi, de 4200 Ariary (1,01 dollars) à 5900 Ariary (1,18 dollar) tandis que le prix du Gasoil est passé de 3900 Ariary (0,94 dollars) à 4900 Ariary (1,18 dollars).

La décision a été annoncée dans un communiqué conjoint du ministère de l’Energie et de l’Office malgache des hydrocarbures (OMH) à l’issue des deux journées de consultations menées par le président, Andry Rajoelina, au palais d’Iavoloha Antananarivo.

Depuis plusieurs jours, les analystes politiques et économiques se sont relayées dans les médias locaux pour affirmer que la hausse des prix du carburant est inévitable à cause de la situation mondiale, notamment liée au conflit entre la Russie et l'Ukraine.

"Cette hausse du prix du carburant impliquera également une inflation beaucoup plus importante que celle actuelle" a déclaré, l’ancien ministre et analyste politique Paul Rabary au cours d’une conférence de presse la semaine dernière. Il propose l’application d’une politique monétaire efficace visant à rehausser la valeur de l’Ariary, monnaie malgache, à titre de solution à long terme.

La dernière hausse du prix du carburant à Madagascar remonte au mois de juin 2019. A cette époque, l’Etat a réussi à amortir la hausse en optant déjà pour une subvention accordée aux compagnies pétrolières.