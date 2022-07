L'armée somalienne a annoncé, mardi, que 15 membres du groupe terroriste "Shabab" ont été tués dans l'Etat de Hirshabele, dans la région de Hiiraan, au centre du pays. "L'armée a mené une opération de sécurité visant la ville de Bakouri à Hiiraan, au cours de laquelle elle a réussi à neutraliser 15 éléments du groupe terroriste Shabab tandis que d'autres ont été blessés", indique le commandant de la cinquième division de l'armée somalienne, le colonel Mahmoud Hassan cité par des médias.

Le responsable a ajouté que l'armée a récupéré des armes légères, en plus de la destruction du plus grand bastion du mouvement terroriste dans la ville. Selon le colonel, l'armée somalienne poursuit ses opérations sécuritaires depuis un mois, couvrant plusieurs villes, dont Mahas, Matban et Beledweyne, pour vaincre les terroristes dans la région.