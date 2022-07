Le Niger enregistre le plus fort taux d'accroissement démographique au monde, à savoir 3,9% par an, avec un indice synthétique de fécondité de 7,6 enfants par femme, a annoncé lundi le ministre nigérien de la Santé, Illiassou Idi Maïnassara, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la population.

Cet accroissement intervient, a-t-il noté, "dans un contexte de faible taux de prévalence contraceptive (12,2%) et de faible taux de scolarisation et d'alphabétisation".

M. Maïnassara a souligné qu'il était impossible de déterminer avec certitude le coût global des grossesses non intentionnelles. Toutefois, a-t-il poursuivi, celles-ci "peuvent avoir des répercussions considérables, aussi bien pour l'individu, la famille que pour la communauté".

Selon le ministre, alors que se profile 2030, l'échéance fixée pour la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), le Niger, avec une population estimée à près de 24,5 millions d'habitants au 1er juillet dernier, "n'a que peu de temps pour mettre fin aux besoins non satisfaits en matière de planification familiale, aux décès maternels évitables, à la violence basée sur le genre, au mariage d'enfants et aux pratiques traditionnelles néfastes telles que les mutilations génitales féminines". M. Maïnassara a appelé à intensifier les efforts "afin de transformer la vie des femmes et des filles et ne laisser personne de côté pour un développement inclusif et durable".

Il a insisté sur la nécessité de "donner la priorité aux droits et à la santé reproductive, en garantissant l'amélioration de l'accès aux informations et aux services de qualité dont les femmes et les adolescentes ont besoin". La Journée mondiale de la population est créée par l'ONU en 1989 dans le but d'informer et sensibiliser l'opinion publique sur le dividende démographique.