La Compagnie nationale de pétrole libyenne (NOC) a annoncé mercredi la reprise des exportations de brut depuis deux terminaux, trois mois après le début d'un blocus pétrolier sur fond d'impasse politique.

Dans un communiqué, la NOC a fait état de la "levée de l'état de force majeure sur les terminaux de Marsa Brega et Zouetina", dans le nord-est du pays.

"Le tanker Ebla est en route pour aller charger des hydrocarbures", a-t-elle ajouté. Invoqué dans des circonstances exceptionnelles, l'état de "force majeure" permet une exonération de la responsabilité de la NOC en cas de non-respect des contrats de livraison de pétrole.

Fin juin, la NOC avait déploré des pertes de plus de 3,5 milliards de dollars en raison des fermetures forcées depuis mi-avril de sites pétroliers majeurs, dont Marsa Brega et Zouetina, décrétant l'état de force majeure pour certains d'entre eux. "Au cours des derniers jours, des contacts avec les gardes des installations pétrolières et le président de la commission de l'énergie au Parlement (...) ont abouti à la conviction qu'il est nécessaire de repren dre les exportations d'hydrocarbures", a déclaré le patron de la NOC Mustafa Sanalla, cité dans le communiqué.