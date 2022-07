La banque centrale sud-coréenne a relevé d'un demi-point son taux d'intérêt directeur, décision historique pour contenir son inflation galopante dans le sillage de la flambée des coûts énergétiques. La Banque de Corée a relevé son taux d'intérêt directeur de 50 points de base pour le porter à 2,25%, a-t-elle tweeté. Une première depuis 1999.

Cette décision intervient alors que la quatrième plus grande économie asiatique se remet doucement d'un ralentissement dû aux mesures prises pendant la pandémie de coronavirus, tout en luttant contre la hausse des prix des carburants et des matières premières. L'indice des prix à la consommation a bondi en juin de 6% depuis le début de l'année, atteignant son point le plus élevé depuis la crise financière asiatique il y a plus de vingt ans.

Bien que les exportations de la Corée du Sud restent un moteur important de la croissance économique, le pays a affiché un déficit commercial pour le second mois consécutif en mai en raison de la hausse des coûts d'importation, selon les données du gouvernement. La Banque de Corée a réduit en mai ses prévisions de croissance pour 2022 à 2,7%, contre 3% anticipés trois mois plus tôt.