Un mouvement touchant cinq présidents directeurs généraux (P-dg) des compagnies publiques d’assurance et de réassurance a été opéré mardi, indique un communiqué du ministère des Finances. "Suite à la tenue des Assemblées générales extraordinaires des compagnies publiques d’assurance et de réassurance, il a été procédé à un mouvement des cinq principaux responsables de ces sociétés", explique la même source.

A cet effet, M. Youcef Benmicia a été désigné en qualité de P-dg de la Société Nationale d’Assurance (SAA), tandis que M. Nacer Sais en qualité de P-dg de la Compagnie Algérienne des Assurances (CAAT). Ces désignations ont également touché M. Hadj Mohamed Seba, nommé en qualité de P-dg de la Compagnie Algérienne d’Assurance et de Réassurance (CAAR), M. Abdellah Benseidi, en qualité de P-dg de la Compagnie Centrale de Réassurance (CCR) et M. Zohir Laiche, en qualité de P-dg de la Compagnie Algérienne d’Assurance et de Garantie des Exportations (CAGEX). "Ce mouvement s’inscrit dans le cadre de la poursuite du processus d’amélioration de la gouvernance des institutions financières en vue de la mise en œuvre de la nouvelle approche managériale qui vise notamment à instaurer la tradition de la mobilité dans le processus de désignation des principaux responsables de ce secteur", souligne le document.

L’objectif de ce remaniement, qui comporte la permutation de trois hauts responsables et la promotion de deux cadres au premier niveau de responsabilité, demeure "la poursuite et l’accélération du rythme de réalisation des actions de modernisation initiées dans le cadre du processus de transformation digitale et d’intégration de nouveaux outils numériques, d’élargissement de l’offre assurantielle avec son corollaire l’innovation produits et services, et de diversification des canaux de distribution", insiste le ministère.

Ces changements permettront, par ailleurs, de "renforcer la synergie entre les principaux responsables du secteur en vue d’améliorer davantage la qualité de services et les performances des compagnies publiques d’assurance et de réassurance", a fait savoir le ministère des Finances.