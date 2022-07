La maîtrise des techniques de dépiautage et de salage des peaux de mouton par les citoyens constitue un maillon fondamental dans le développement de la filière de transformation des peaux, a indiqué mardi le directeur de l’Industrie de la wilaya de Sétif.

Dans une déclaration à l’APS, à l’issue de l’achèvement officiel de l’opération de collecte et de recensement des peaux de moutons, lancée par les autorités de tutelle à l’occasion de l'Aïd El Adha sous le slogan "un capital précieux et une meilleure exploitation pour booster la diversification économique", Boualem Beltoum a précisé que la maîtrise par les citoyens du dépiautage et du salage rapide des peaux constitue un maillon fondamental dans la réussite de cette opération en vue de développer la filière de la transformation des peaux. M. Beltoum a indiqué que ses services ont recensé, durant cette campagne nationale, la collecte de plus de 36.000 peaux à travers les 60 communes de la wilaya de Sétif, ajoutant qu’il a été procédé à ce jour au tri et à la sélection de plus de 300 peaux en vue de leur exploitation. Il a également précisé que l’opération de tri des peaux de mouton se poursuit dans les centres de collecte réservés à cet effet.

L’initiative constitue "un mécanisme très efficace pour une meilleure exploitation du capital animal national et la promotion de la filière des peaux", a considéré le directeur local de l'Industrie, ajoutant que "l’intensification des campagnes visant à ancrer la culture de la récupération des peaux au sein de la société et l’adhésion du citoyen à cela contribue considérablement à réduire la quantité des peaux récupérés ne pouvant être exploitées en raison de leur état (mal dépiautées et non salées rapidement) et à augmenter la quantité des peaux exploitables".

Il a indiqué que l’intensification des efforts des partenaires, dont les entreprises et les associations activant dans le domaine de la tannerie et la société civile, encouragera les petites et moyennes entreprises à investir dans le domaine de la tannerie et les métiers en rapport avec cette activité en vue de créer la richesse, des postes de travail et contribuer à la diversification économique.

Il a ajouté que les services de la Direction de l’industrie de Sétif ont procédé avant, pendant et après la campagne de collecte des peaux à la mobilisation de tous les moyens humains et matériels nécessaires en vue de réussir cette opération, et ce, en collaboration avec les différentes assemblées populaires communales de la wilaya et les centres d’enfouissement techniques relevant de l’établissement public de wilaya de gestion des centres d’enfouissement techniques.

Pour leur part, plusieurs citoyens ont exprimé à l’APS leur satisfaction vis-à-vis de cette initiative et ont proposé la réactivation ou la création d’une instance qui serait chargée de la collecte des peaux tout au long de l’année (comme dans le passé selon certains), au niveau des abattoirs, pour une meilleure prise en charge de cette opération qui passe par plusieurs étapes pour l’obtention de peaux exploitables.