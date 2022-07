Le nombre de marques déposées valides en Chine a dépassé 40 millions fin juin, soit une hausse annuelle de 20,9%, a annoncé mardi l'Administration nationale de la propriété intellectuelle du pays, lors d'une conférence de presse.

Avec l'application et l'amélioration de la loi sur les marques du pays, la confiance des investisseurs étrangers dans l'environnement commercial de la Chine s'est davantage renforcée. Fin juin, des entités du marché de plus de 200 pays ou régions avaient enregistré des marques en Chine, celles des Etats-Unis, du Japon, de l'Allemagne, du Royaume-Uni et de la République de Corée figurant en tête de liste, a indiqué Hu Wenhui, chef adjoint de l'administration.

Selon lui, la Chine a approuvé 2.493 produits d'indication géographique (IG) fin juin. Les marques collectives d'IG, les marques de certification, et les marques publiques régionales peuvent promouvoir les industries spécifiques des zones rurales et stimuler la revitalisation rurale.