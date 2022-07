Michelle mène une guerre sans merci à la malbouffe. Depuis bientôt quatre ans, elle chasse sans répit additifs et mauvaises graisses dans son assiette. Une quête du "bien manger" qui a peu à peu viré à l’obsession. Elle nous livre le quotidien de ce nouveau trouble du comportement alimentaire (TCA) qu’on appelle l’orthorexie.

Alimentation : Que du bio

Militante pour le bio de la première heure, Michelle a toujours été sensible à la qualité de son alimentation. Une attention qui s’est accrue il y a quatre ans, suite à une violente crise de spasmophilie. "J’ai été sous tension pendant une semaine, très anxieuse, avec de fortes brûlures d’estomac", se souvient-elle. Angoissée de nature et tétanisée à l’idée qu’une autre crise ne survienne, elle décortique, via le Net, l’origine du mal. Pour limiter les brûlures d’estomac, certains articles préconisent la suppression du vinaigre à tous les repas. Alors elle s’exécute.

Une première étape loin d’être insignifiante. "En l’éliminant, j’ai pris conscience qu’une nourriture plus saine pouvait être le gage d’une meilleure santé", raconte Michelle. Son virage alimentaire est amorcé : il sera essentiellement basé sur le "tout bio-anti produits chimiques" et le "tout fait maison-anti-additifs". Impossible, en effet, de trouver chez elle le moindre produit transformé. Naturellement, elle se met à dévorer des ouvrages sur la diététique.

Tout commence avec une idée fixe : tout bio, sinon rien !

Aujourd’hui, à 55 ans, Michelle fabrique tout elle-même, jusqu’à ses propres laitages. "Les yaourts du commerce ne m’inspirent pas confiance, je préfère me préparer du riz au lait, à base de riz rond bio et de lait bio, ou de la semoule bio au lait", précise-t-elle. Pas facile de trouver toutes ces matières premières naturelles en grandes surfaces. Michelle se ravitaille donc une fois par mois dans une coopérative biologique. "Farine, beurre et margarine, quinoa, fruits secs, sucre complet… Tout est bio ! Souvent, j’achète trop de produits, par peur de manquer, qui finissent périmés." Pour les légumes, en revanche, elle a sa botte secrète: son potager : "Au moins, je sais d’où ça vient et que rien n’a été mis dessus ! ".

Que reprocher à tout ce bon sens alimentaire ? Rien à première vue. En observant la situation de plus près, en revanche, on ne peut que constater que cette quête de pureté nutritionnelle est devenue une priorité absolue dans la vie de Michelle. Une obsession la poussant même à mettre sa vie sociale entre parenthèses. "Je ne vais plus au restaurant et je décline les dîners chez les autres, reconnaît-elle. J’ai parfois fait des efforts pour manger à l’extérieur des aliments ne correspondant pas à mes critères, mais j’ai eu à chaque fois la sensation que ça me faisait du mal, que mon corps ne supportait pas. " Terminé donc les écarts !

Peu à peu, sa quête de pureté alimentaire l’isole

Les seules personnes chez qui elle accepte d’être invitée sont des amis proches, comme elle "antimalbouffe", qui ont aussi un potager bio. "Ils ont même la délicatesse de me servir mes légumes dans une assiette à part, nature, avec rien dessus !" Et en cas de force majeure? Michelle ne céderait pas non plus : "Si je devais être hospitalisée, je ne mangerais pas !" Au travail, même intransigeance : Michelle n’a jamais mis les pieds dans une cantine ! « Mon métier d’aide à domicile me permet de prendre mes repas à la maison. Et lors de stages ou de missions à temps plein, j’ai toujours apporté mon repas bio, malgré les regards interrogateurs d’un certain nombre de mes collègues. »

Paradoxe de la situation : Michelle n’est pas convaincue que son régime alimentaire ait un réel impact sur sa santé. « Je suis toujours très angoissée, mais ces habitudes me rassurent et me permettent de garder un certain contrôle sur ma vie et sur mon apparence », analyse-t-elle.

Une exigence qui trouve son origine dans l’enfance

Michelle l’avoue, soigner son image a toujours été un besoin. Sa mère, grande fan de Brigitte Bardot, l’a élevée ainsi, dans le culte de la beauté. Petite fille, puis adolescente, Michelle s’est toujours efforcée d’être jolie pour se faire aimer d’elle. "Une enfance compliquée… Mais cela ne passait pas par un régime alimentaire, au contraire ! Mes parents étaient très absents, je me nourrissais de façon anarchique, confie Michelle. Un demi-camembert au petit déjeuner, beaucoup de gâteaux, peu de légumes. Nos repas familiaux n’étaient pas équilibrés. Trop de viande. Mais je faisais pas mal d’exercice physique, car je rêvais d’être danseuse."

Rien n’est improvisé, tout est soumis à vérification…

Un schéma alimentaire tout à fait inverse de celui qui est le sien aujourd’hui : maîtrisé, huilé, cadenassé. "Je n’improvise pas. Mes menus sont planifiés au minimum deux jours à l’avance, précise Michelle. J’achète toujours les mêmes produits, ceux que je connais bien. Et si je m’attarde sur quelque chose de nouveau, j’en épluche la composition, à l’aide de mon petit livre sur les additifs. Il faut se méfier ! Certains produits bio garantis sans conservateur et sans colorant en contiennent quand même, note-elle. Quant au temps que je passe en cuisine, il peut être conséquent, c’est vrai, mais peu importe, j’adore cuisiner !"

Une attitude qui la conduit jusqu’à l’écœurement…

Michelle assume son côté "extrémiste" et accepte aussi l’idée d’être orthorexique. "C’est la société qui se trompe en proposant autant de malbouffe, explique-t-elle. Je vais seulement dans les supermarchés où il y a un rayon bio. Et quand je vois les paniers des autres, je suis écœurée. Je ne comprends pas comment on peut acheter autant de malbouffe et s’offrir tant de choses inutiles. Le pire reste à mes yeux toute cette viande sous cellophane proposée à bas prix. Je pense aux conditions d’élevage des animaux et je me demande dans quel monde on vit. "

Orthorexie, cela signifie "manger droit". Une personne dite "orthorexique" cherche donc à manger le plus sainement possible. Pour cela, elle recourt à des règles diététiques strictes, jusqu’à l’obsession.

10% des femmes entre 15 et 45 ans sont concernées par les troubles obsessionnels compulsifs (boulimie, anorexie, orthorexie, compulsion alimentaire).