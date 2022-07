Boostez votre métabolisme, renforcez vos défenses immunitaires et éloignez les rhumes et autres petits maux de l’hiver avec une alimentation anti-froid.

Le gingembre

C’est un véritable aliment miracle. Car si l’on connait bien le gingembre pour ses vertus aphrodisiaques, on sait moins que c’est par exemple un excellent remède anti-froid. Il aide en effet à relancer la circulation du sang, chasse les virus et aide à réchauffer les bronches. Pour profiter de ses bienfaits, n’hésitez donc pas à en consommer au quotidien, râpé sur une salade de fruits, en version japonaise avec du poisson cru ou tout simplement infusé avec une tisane de plante.

Le pollen

Champion toutes catégories des aliments riches en vitamines et minéraux, le pollen des abeilles est idéal pour booster l’organisme et lutter contre la fatigue hivernale. Bourré de potassium, de magnésium, de fer mais aussi de protéines et de vitamines A, B, C et E, c’est un vrai cocktail santé.

Le top ? En consommer chaque jour de 15 à 20g pendant environ 3 mois. Vous pouvez le diluer dans un jus de fruits ou le croquer directement.

La soupe de légumes

Idéale pour se réchauffer après une grande balade dans le froid, le potage est sans contexte le plat de l’hiver ! Déclinable à l’infini, vous pouvez le préparer avec tous les légumes de votre jardin : poireaux, carottes, pommes de terre mais aussi choux fleur, navets, courgettes, champignons et potirons : Une bonne solution pour chasser le froid tout en faisant le plein de fibres, vitamines et minéraux.

Les agrumes

Parfait pour booster votre métabolisme, renforcer les défenses immunitaires et éloigner les rhumes et autres petits maux de l’hiver, les oranges, citrons, pamplemousses et autres clémentines sont des champions. Pleins de vitamine C, un puissant anti-infectieux, n’hésitez pas à en consommer à volonté : en jus, en milk-shake ou mieux, entiers avec la pulpe pour profiter de tous leurs bienfaits.

Le chocolat noir

Recommandé pendant l’hiver, le chocolat noir est une mine de magnésium, excellent pour éviter la baisse de moral et de tonus de l’hiver. Pour ne pas prendre de poids et profiter de tous ses bienfaits, contentez-vous cependant d’une barre par jour (environ 30g) et préférez-le bien noir (à 70% de cacao). Laissez donc tomber les chocolats au lait ou pire blancs : ils ne contiennent que peu ou pas du tout de cacao… et donc de magnésium.

Les fruits secs

Bourrés d’énergie, les fruits secs regorgent de bienfaits. L’élimination de l’eau permet en effet de concentrer toutes leurs propriétés.

Faciles à picorer sur les pistes à la montagne ou pour se redonner un coup de fouet entre 2 ballades, ce sont des trésors de bienfaits. Les noix, amandes ou noisettes sont par exemple riches en acides gras essentiels mais aussi en minéraux tels que le magnésium, le cuivre, le sélénium, le manganèse ou le zinc.

L’ail

L’ail est un puissant antibiotique naturel. Il doit donc occuper une part de choix dans votre alimentation, surtout pendant l’hiver où les risques d’infections sont accrus.

N’hésitez donc pas à le consommer. Pour éviter la mauvaise haleine, n’oubliez pas cependant d’ôter le germe à l’aide de la pointe d’un couteau. L’oignon est également intéressant. Consommez-les cuits de préférence : ils seront plus faciles à digérer.

L’avocat

L’hiver, le film hydrolipidique de la peau est mis à rude épreuve. Résultat, elle tiraille et devient sèche. Pour la nourrir de l’intérieur, pensez donc à l’avocat ! Riche en lipides mono-insaturés mais aussi en vitamines B et E, c’est un trésor de beauté pour votre épiderme. En salade, accompagné d’un toast de chèvre chaud, il fera merveille. N’hésitez pas aussi à l’utiliser en masque de beauté : posé en fines lamelles sur un visage propre, il viendra à bout des épidermes les plus irrités.