La communauté nationale résidant en Colombie a célébré le 60e anniversaire des deux fêtes du recouvrement de la souveraineté nationale et de la jeunesse, à travers lequel, l'ambassadeur d'Algérie en Colombie, Ahmed Hachemi a rappelé la symbolique de cette fête.

"J'éprouve beaucoup de fierté en vous adressant à vous et à l'ensemble du peuple algérien digne, les vives félicitations et les vœux les plus sincères à l'occasion de la célébration du soixantième anniversaire des deux fêtes de l'indépendance et de la jeunesse", a indiqué le diplomate dans son allocution.

"Je voudrais saisir cette opportunité, en vue de vous réaffirmer que la date du 5 du mois de Juillet marque l'une des haltes les plus importantes de l'histoire de la lutte du peuple algérien pour le recouvrement de sa souveraineté nationale spoliée après 132 ans de colonisation inique.

C'est une occasion et un anniversaire pour en tirer les enseignements dans le sacrifice et la fidélité et une reconnaissance à ceux qui se sont sacrifiés avec leur sang pur pour que vivent la Patrie et ses enfants".

L'ambassadeur d'Algérie en Colombie a saisi cette occasion pour se recueillir à la mémoire des Chouhada et renouveler le serment "en vue d'œuvrer à faire entendre la voix de l'Algérie, à défendre ses intérêts, à préserver le devoir sacré envers la Patrie, à défendre ses causes justes et à préserver les intérêts de la communauté algérienne dans tous les cas".